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الملك سلمان: رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:22 م
الملك سلمان يشرف
الملك سلمان يشرف على خدمة ضيوف الرحمن
وكالات
شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، على أن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج.

وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عائدًا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول"، حسبما ذكر موقع "العربية نت".

وأوضح خادم الحرمين أنه "لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة".

وقال إن ذلك لم يتحقق "إلا بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.. بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه".

ودعا الملك سلمان الله أن "يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد وصل، أمس السبت، التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

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