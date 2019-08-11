لهذه الأسباب .. احرص على تناول الترمس في العيد

يعد الترمس من أفضل انواع التسالى التى تستطيع تناولها وتتمتع بمذاقها اللذيذ وفى نفس الوقت يفيد صحتك ويحمى الجسم من الاصابة بمشكلات صحية كثيرة نتعرض لها دائما فى عيد الاضحى.



قال الدكتور جمال شعبان، استشارى امراض كهرباء القلب، أن الترمس من الاكلات الضرورية جدا ويجب تناولها بشكل متكرر خاصة فى فترات الاعياد وأنه له فوائد عديدة جدا ويحتوى على مجموعة من العناصر الغذائية الفعالة فى علاج الامراض.



وأضاف "جمال" عبر صفحته على الفيس بوك، أن مغلى الترمس يساعد فى علاج الجرب لدى البشر والحيوانات ليس هذا وحسب بل له عدة فوائد أخرى .



- فاتح للشهية يقوى الجسم لأنه غنى بمادتى الفوفسور والكالسيوم .

- يقوى الاعصاب وينشطها.

- مدر للبول ويحمى القولون.

- يساعد فى طرد الغازات

- يقوى المناعة

- يعالج الامساك

- تقليل نسبة الدهون فى الدم

- يساعد فى تحسين الهضم

- الترمس المر يساعد المرأة فى منع ظهور الشعر فى الاماكن غير المرغوب فيها

- يعمل كمضاد لبعض أمراض الجلد خاصة الاكزيما والصدفية

- يساعد فى القضاء على الديدان

- يساعد فى تنقية بشرة المراة ويجعلها اجمل .