علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك اطلع بره .. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه اطلع بره، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة لصالح النادي الاهلي بعد عرقلة أحد مدافعي فريق اطلع بره لـ عمرو السوليه لاعب وسط الاهلي الذي توغل لتصل له تمريرة أزارو ويسقط بعرقلة داخل منطقة الجزاء.



ويتصدر لها علي معلول ويسجلها في الدقيقة 17 من عمر المباراة ويضع الأهلي في المقدمة، ويضع الثقة في قلوب الاهلاوية.