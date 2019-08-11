ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك اطلع بره .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:22 م
علي معلول
علي معلول
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه اطلع بره، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة لصالح النادي الاهلي بعد عرقلة أحد مدافعي فريق اطلع بره لـ عمرو السوليه لاعب وسط الاهلي الذي توغل لتصل له تمريرة أزارو ويسقط بعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر لها علي معلول ويسجلها في الدقيقة 17 من عمر المباراة ويضع الأهلي في المقدمة، ويضع الثقة في قلوب الاهلاوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياض محرز يضيف الهدف الثاني للجزائر في شباك غينيا بأمم أفريقيا

الأهلي يكتسح سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف وديًا.. فيديو وصور

بعثة الأهلي تصل برج العرب قبل مواجهة اطلع بره.. صور

ترشيحاتنا

صدى البلد يكشف: فيريرا لن يعود مجددا للزمالك

الزمالك يكشف موقفه من بيع عبد الله جمعة

تعرف على سعر الدولار والعملات بنهاية أول أيام العيد

دعاء ذبح الاضحية وشروط المضحى .. شرح كامل عن كيفية توزيعها

في أول ظهور لـ لامبارد.. تشيلسي يسقط برباعية أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليج.. فيديو

ساسي يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور