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رياضة

مدرب اطلع بره يكشف أسباب الهزيمة الثقيلة 0-4 أمام الأهلي في دوري الأبطال

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:06 م
مايكل موريس مدرب
مايكل موريس مدرب أطلع بره
محمد السعيد
كشف مايكل موريس المدير الفني لفريق اطلع بره عن أسباب الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي برباعية نظيفة، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على اطلع بره برباعية نظيفة، من توقيع على معلول، ووليد أزارو ( هدفين)، وأحمد الشيخ.

وقال مايكل موريس في تصريحات تليفزيوينة: "الهزيمة أمام الأهلي ترجع لعدة أسباب أبرزها، وصولنا المتأخر إلى مصر، والغيابات التي عانينا منها في لقاء اليوم، واستغلال الأهلي لأخطائنا.

وأضاف: " الأهلي فريق كبير في أفريقيا وله احترامه، لكن كرة القدم لا تعرف الاستسلام، ولا ندري ماذا سيحدث المباراة المقبلة".

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