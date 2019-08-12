تركيا تجد البديل عن طائرات أف 35 الأمريكية

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية المقربة من النظام، عن سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على طائرة سو35 الروسية، عقب حذف بلاده من صفقة طائرة اف 35 الأمريكية.



وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن مشتريات القوات المسلحة التركية طلبوا من العسكريين دراسة خيار "سو-35"، لتكون بديلة عن أف 35، التي منعتها عنهم الولايات المتحدة بسبب صفقة منظومة أس 400 الروسية.



وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة ستبدأ مفاوضات رسمية مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بصادرات الأسلحة بخصوص الصفقة، إذا تلقت خطة شراء الطائرات الروسية ردود فعل إيجابية من قبل الجيش.



وكانت الولايات المتحدة قررت إخراج تركيا من صفقة طائرات أف 35 بسبب شراءها منظومة أس 400 من روسيا، وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية.