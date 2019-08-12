اخبار الفن.. ريهام سعيد في ورطة لهذا السبب.. رقصة هيفاء وهبي.. محمد رمضان سلطان في أحدث أغانيه

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



https://www.elbalad.news/3939629

نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة سحله من عجل قبل ذبحه



رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.





https://www.elbalad.news/3939635

أحدث ظهور لـ تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني



نشر الفنان السوري تيم حسن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له بصحبة زوجته الاعلامية وفاء الكيلاني وعلق عليها قائلا "عيدكم فرح وخير وبركة ان شاء الله ، كل عام وانتم بخير" وتلقى بعدها معايدات العديد من متابعيه.





https://www.elbalad.news/3939638

خالد الصاوي عن أحمد عز: كل بنات مصر بتكراش عليه



نشر الفنان خالد الصاوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا تجمعه مع صديقه الفنان أحمد عز وعلق عليها قائلا: "مع صاحبي القمر احمد عز نص بنات مصر بتكراش عليه".





https://www.elbalad.news/3939632

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير



افتتح مساء الأحد النجم أشرف عبدالباقي في حضور جماهيري كامل العدد، أولى ليالي عروض فرقته الشهيرة "مسرح مصر"، في موسمها السابع والأخير والتي ستستمر حتى ديمسبر المقبل وذلك على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.





https://www.elbalad.news/3939651

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها



شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.





https://www.elbalad.news/3939662

رقصت حافية.. هيفاء وهبي تحدث ضجة على السوشيال ميديا



أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد حفلها الأخير، الذي أحيته في السويد ليلة السبت 10 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.





https://www.elbalad.news/3939679

بعد كليب الملك.. محمد رمضان يعلن نفسه سلطان في أحدث أغانيه قريبًا



نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، يظهر جزء قصير من أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «السلطان»، وينتظر طرحها قريبًا.

