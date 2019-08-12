ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:12 ص
البرازيلي نيمار دا
البرازيلي نيمار دا سيلفا
حسن العمدة
تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لإهانات كثيرة خلال أولى مباريات الفريق الباريسي في منافسات بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد (2019/2020).

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رافائيلا، شقيقة نيمار قامت بمهاجمة النادي الفرنسي، وقالت: "أنتم وحوش سيئين وغير محترمين، لن تفوزوا بأي شئ بدونه".

ويرغب نيمار في مغادرة سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وعبر عن رغبته في الرحيل في مناسبات سابقة، فيما يعد برشلونة هو الوجهة الأقرب لنيمار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيمار يفتح النارعلى الخليفي: لا أريد اللعب لـ سان جيرمان.. سأعود إلى برشلونة

البرازيلي مالكوم بديلا لنيمار فى باريس سان جيرمان حال رحيله

مبابي: لا أرغب في رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

عامل من بنها.. نيمار يثير الجدل من جديد في السوبر الفرنسي

ترشيحاتنا

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

شاهد .. رجل عصابة سابق يقتل 4 مسنين في جريمة مرعبة

حريق بمنزلين و4 أحواش ماشية وإصابة شخصين في مشاجرة بسوهاج

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

في توقيت حرج.. وزير خارجية إيران يزور قطر

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

انتهاء أزمة على ماهر مع نادي المريخ

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

زي النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه بقميص ليفربول في البريميرليج

لحسم موقف الجبلاية من اللجنة الخماسية.. وفد من فيفا يزور القاهرة 20 اغسطس

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور