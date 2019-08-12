شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لإهانات كثيرة خلال أولى مباريات الفريق الباريسي في منافسات بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد (2019/2020).



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رافائيلا، شقيقة نيمار قامت بمهاجمة النادي الفرنسي، وقالت: "أنتم وحوش سيئين وغير محترمين، لن تفوزوا بأي شئ بدونه".



ويرغب نيمار في مغادرة سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وعبر عن رغبته في الرحيل في مناسبات سابقة، فيما يعد برشلونة هو الوجهة الأقرب لنيمار.

