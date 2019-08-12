في توقيت حرج.. وزير خارجية إيران يزور قطر

وسط تصاعد التوترات في مياه الخليج، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة.



وقال موقع الخارجية القطرية إن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيعها.



فيما لم تذكر أي تفاصيل أخرى بشان اللقاء، الذي يأتي في توقيت حرج.



وكان ظريف قد وصل إلى الدوحة أمس الأحد، في زيارة رسمية للقاء مسئولين قطريين.



وتعد تلك هي الزيارة الثانية التي يقوم بها ظريف إلى الدوحة، بعد مشاركته في منتدى الحوار الآسيوي، مايو الماضي.

