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اقتصاد

الاستقرار يسود الأسواق.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 12-8-2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:52 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
مايكل عياد
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2019، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وكيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، والفاصوليا بين 20 و30 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و3 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والبامية بين 12 و18 جنيها.

وفيما يتعلق بسعر الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، والبطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، والتين البرشومي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس 14 و24 جنيها.

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