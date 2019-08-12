لاسارتى يطالب لاعبى الأهلى برد الاعتبار أمام بيراميدز فى كأس مصر

طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه بالتركيز التام في مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في دور الــ 16 لمسابقة كأس مصر وإغلاق صفحة أطلع بره بالدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد الجيش المصري ببرج العرب مساء أمس.





وتحدث المدير الفني مارتن لاسارتي إلى لاعبيه قليلًا عقب المباراة أثناء رحلة العودة من الإسكندرية إلى القاهرة طالبهم فيها بضرورة التركيز في مواجهة بيراميدز بهدف تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 8 لبطولة كأس مصر بجانب رد الاعتبار لاسم وهيبة النادي من فريق تغلب عليهم.



