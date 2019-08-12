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رياضة

لاسارتى يطالب لاعبى الأهلى برد الاعتبار أمام بيراميدز فى كأس مصر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:15 م
المدير الفنى مارتن
المدير الفنى مارتن لاسارتى
عبد الحكيم أبوعلم
طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه بالتركيز التام في مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في دور الــ 16 لمسابقة كأس مصر وإغلاق صفحة أطلع بره بالدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد الجيش المصري ببرج العرب مساء أمس.

وتحدث المدير الفني مارتن لاسارتي إلى لاعبيه قليلًا عقب المباراة أثناء رحلة العودة من الإسكندرية إلى القاهرة طالبهم فيها بضرورة التركيز في مواجهة بيراميدز بهدف تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 8 لبطولة كأس مصر بجانب رد الاعتبار لاسم وهيبة النادي من فريق تغلب عليهم.

وأكد المدير الفني مارتن لاسارتي للاعبيه أن العامل النفسي لن يكون عائقًا معكم في عبور عقبة بيراميدز خاصة أنه حقق الفوز في المباراتين بنسخة الدورى الماضية، ووجه المدير الفني الأورجوياني التهنئة للاعبيه بعيد الأضحى المبارك وقال إنه يقدر جيدًا تركيزهم في مباراة اطلع بره رغم قسوة ابتعادهم عن أسرهم وذويهم في تلك المناسبة.

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