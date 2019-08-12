نادال يغيب عن سينسيناتى لشعوره بالإجهاد ورغبته في الاستعداد الجيد لـ فلاشينج ميدوز

اعتذر لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال عن عدم المشاركة في بطولة سينسيناتي للأساتذة ذات الألف نقطة بسبب شعوره بالإجهاد ورغبته في الاستعداد بشكل أفضل لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.



وأعلن منظمو بطولة سينسيناتي، في بيان رسمي : "رافاييل نادال المصنف الثاني عالميا والفائز بلقب البطولة في2013 اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة هذا الموسم لشعوره بالإجهاد. والكندية بيانكا أندريسكو ستغيب عن البطولة أيضا. نتمنى لكليهما الأفضل ونأمل في مشاركتهما بالبطولة العام المقبل".



وبعدما توج نادال بلقب بطولة مونتريال للأساتذة أمس الأحد ليكون اللقب ال35 له في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة ، قرر النجم الشهير عدم المشاركة في سينسيناتي للتركيز في الاستعداد لفلاشينج ميدوز حيث يأمل في الفوز بلقبها للمرة الرابعة.



