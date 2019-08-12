طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم خلال 2019

اختارت مجلة "جلوبال فاينانس " العالمية محافظ البنك المركزي طارق عامر ، ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري "2019" ، ومنحته تقييم (- إيه) في تقرير الأداء الذي تصدره المجلة سنويا ، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظا من محافظي البنوك المركزية في العالم.



وذكرت المجلة - في تقرير لها صدر اليوم / الاثنين / وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، أن عملية التقييم لأداء محافظي البنوك المركزية في العالم تضم عدة معايير منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم ، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي ، والقدرة على مواجهة الأزمات.



وأشارت المجلة، إلى أنه سيتم تكريم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وعشرين محافظا آخرين حصلوا على التقييمات الأعلى من حيث الأداء بين محافظي البنوك المركزية في العالم، وذلك في حفل يقام في (واشنطن ) خلال شهر أكتوبر القادم ، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.



وتضم قائمة التكريم إلى جانب محافظ البنك المركزي المصري ، محافظي البنوك المركزية في كل من : بتسوانا وبلغاريا وشيلي والاتحاد الأوروبي وجورجيا والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وأورجواري، إلى جانب تايوان وكوريا الجنوبية والمغرب والمكسيك ولبنان والكويت وهندراوس واستراليا.



وكان طارق عامر قد فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.