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فن

داليا مصطفى: مسلسل حواديت الشانزليزيه خارج الموسم الرمضانى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:06 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
شيرى نبيل
أكدت الفنانة داليا مصطفى تأييدها لفكرة عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أن المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني لا تنال حقها في المشاهدة وتتعرض لظلم كبير.

وأضافت داليا مصطفى في تصريح لـ"صدى البلد"، "أتوقع أن يحقق مسلسل "حواديت الشانزلزيه" نسبة مشاهدة مرتفعة عندما يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، لأن هناك مجهودا كبيرا بُذل بداية من الكتابة وصولا إلى التمثيل".

وتابعت داليا مصطفى "أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "قسمت"، وهي امرأة رقيقة للغاية، تتزوج من شخص تحبه وهو "رياض"، ويجسد شخصيته إياد نصار، وتنتمي لأسرة ثرية فوالدها باشا له مكانة كبيرة، ويحرمها القدر من نعمة الإنجاب، لذا تعيش في حالة نفسية صعبة فالعمل يبدأ بمقتل زوجي، وبعد ذلك ترصد أحداث المسلسل الظروف والملابسات التي دفعت الى جريمة القتل".

ويشارك داليا مصطفى بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، كل من إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة أطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة ورصد للحياة الاجتماعية المصرية.

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