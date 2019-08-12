فيديو جراف| الدون بدا عملاقا.. رونالدو ونيمار في نزال ملاكمة‎

هل يمكنك تخيل عملاقين في عالم كرة القدم يلعبان رياضة أخرى؟ بل إن الفائز يحقق الانتصار منذ اللحظة الأولى بطريقة غريبة، وليس بعد مباراة تستمر أكثر من 90 دقيقة.





تبارى كريستيانو رونالدو نجم نادي اليوفنتوس الإيطالي مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ليس في ملعب لكرة القدم بل على حلبة ملاكمة لتصوير حملة إعلانية جديدة ستصدر قريبا.





وأظهر مقطع قصير تم تحميله اليوم أن نجمي كرة القدم العالميين يتنافسان على الحلبة ويبدآن في معركة وهمية، ظهرت فيها اللياقة البدنية للنجمين.



