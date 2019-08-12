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مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:48 م
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
رنا عصمت
أحيت النجمة جنيفر لوبيز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حفلًا فنيًّا ضخمًا هو الأول لها في مصر.

ويندرج الحفل ضمن جولتها الفنية العالمية "It’s my party world tour" التي تقوم بها بمناسبة بلوغها سن الخمسين وتجول فيها على مناطق مختلفة من العالم.

فاجأت لوبيز جمهورها المصري باختيارها إحدى إطلالات الحفل من توقيع المصممة المصرية نجوى زهران، التي صممت لها ثوبًا باللون الأحمر.

وصرّحت المصممة في هذا المجال: "إنه إنجاز وحلم يتحقق بالنسبة لي، فأنا فخورة بكوني أول مصممة مصرية ترتدي من أزيائها النجمة جنيفر لوبيز".

وكشفت زهران أنها هي التي اتصلت بجنيفر لوبيز وعرضت عليها تصاميمها متمنّيةً أن تعجبها وتقبل ارتداء أحدها.

وتحقق حلمها عندما وافقت جنيفر على طلبها واختارت ثوبًا لترتديه في حفل الساحل الشمالي، بالإضافة إلى 4 تصاميم أخرى أيضًا، وأكدت المصممة أن الثوب الأحمر صُمم خصيصًا لجنيفر بما يتناسب مع حضورها القوي وحركتها الدائمة على المسرح.

واللافت أن جنيفر ارتدت في الحفل نفسه أيضًا إطلالتين أخريين تحملان توقيع مصممين عربيين: جمبسوت باللون الأخضر من تصميم اللبناني نيكولا جبران، وجمبسوت أزرق مزينا بالشراريب من تصميم اللبناني زهير مراد التي صرّحت لوبيز مؤخرا بأنه مصمم الأزياء المفضل لديها، وفقًا لموقع العربية.
مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل
مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل
مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل

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