مطار القاهرة يستقبل غدا أولى رحلات الحج السريع

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد منتصف ليل غد الثلاثاء، أولى رحلات الحج السريع القادمة من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.



ومن المنتظر، أن يستقبل مبني الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، رحلتين للخطوط السعودية رقم 309 القادمة من جدة ورحلة رقم 319 القادمة من المدينة المنورة، لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.



وسخر قطاع الطيران المدني بشركاته التابعة، جميع طاقاته وإمكانياته بالدفع بأحدث معدات لتقديم أفضل وأسرع خدمة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، وتم إيفاد مجموعات عمل من مختلف القطاعات لتكون في شرف استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة.



وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي ومن المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي بعد أداء مناسك الحج، حيث نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية.

