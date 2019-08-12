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صحيفة سويسرية: العلمين الجديدة حلم مشرق على ساحل المتوسط

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:25 م
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية، أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من صحراء خالية إلى صرح زاخر بالأبراج الزجاجية الشاهقة والشوارع النظيفة المحفوفة بأشجار النخيل، بحيث غدت أشبه بحلم مشرق على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الصحيفة، أن مدينة العلمين الجديدة هي ثمرة إحدى المشروعات العملاقة التي أشرفت عليها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون "إسكندرية جديدة" على ساحل المتوسط بشوارع نظيفة هادئة وتُستغل في إدارتها تكنولوجيا رفيعة المستوى.

وتابعت الصحيفة أنه تم الانتهاء منذ أيام من نصب مسلة الملك رمسيس الثاني في قلب العلمين الجديدة بعد نقلها من منطقة الجزيرة بالقاهرة، حيث استلزمت عملية النقل التي استغرقت 20 يومًا عملًا ومتابعة من جيش من العمال والمهندسين وخبراء الآثار.

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