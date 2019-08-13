طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني لـ الشيف الشربيني

توجد عدة طرق لعمل الـكبسة، الأكلة الأكثر رواجا في الوطن العربي، ولكن تبقى الكبسة باللحم الضاني هي الأفضل، خاصة طريقة عمل كبسة باللحم الضاني الشيف الشربيني، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير الكبسة باللحم الضاني.



وقت الإعداد: 30 دقيقة

وقت التحضير:60 دقيقة

الكمية: 4 أشخاص



يمكن تقديم طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني في اليوم الثالث لعيد الأضحي، وهي اكلة عربية وخليجية في الأصل، ويكون الارز واللحم هو المكون الأساسي لها، وقد تختلف طريقة تحضيرها من دولة لأخري، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني الشيف الشربيني هو من يقدمها بطريقة مختلفة، وبسيطة، وغير مكلفة، كما يلي بالتفصيل..



طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:



مقادير الكبسة باللحم الضاني:



كيلو لحم ضاني بالعظم

٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس

حبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرة

بصلة متوسطة، مقطعة

ملعقة صغيرة كمون

٤ حبات حبهان

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

قليل من الملح

عود قرفة

٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطم

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة

قليل من الزعفران

4 حبات قرنفل



طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:



1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم. وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة و حفظها جانبا.



2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.



3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.



4- أضيفي اللحم و اطهيه لمدة دقيقة مع التوابل. أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.



5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.