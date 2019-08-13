إصابة مواطنين وتهشم سيارات في انهيار جزء من عقار لـ نقابة الزراعيين بـ الشرقية.. صور

اصيب مواطن بكدمات وكسور نتيجة انهيار جزء من بلكونة منزل تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق، وتهشمت عدة سيارات كانت مركونة أسفل العقار.



ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإخطار الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة الشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانهيار جزء من بلكونة منزل تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق مما أسفر عن إصابة شخصين تم إسعاف أحدهما في الحال والأخر نقل الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك بتهشم عدد من السيارات كانت أسفل العقار.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني بالقرب من العقار وإبعاد المارة من المرور أسفله لتفادي وقوع أي أجزاء أخري منه.



فيما تقوم الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق برفع أثار الانهيار من الشارع وإعادة فتح الطريق أمام المارة والمواطنين.



وقرر الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وبيان ما إذا كان مخالفا من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرض التقرير عليه,



وأوضحت اللجنة ان العقار كائن بجوار مبنى ديوان المحافظة وهو عبارة عن مبنى تجاري وسكنى خاص بنقابة الزراعيين ومكون من 5 أدوار وغير مخالف، كما تبين بالفحص سقوط شرفة الطابق الخامس التي تسببت في الحادث.