الطفيل القاتل.. احذر من تناول اللحوم المصابة بديدان الساركوسيست

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للحوم أضاحى تمتلئ ببعض الديدان، والتي لا يلاحظها البعض، نظرا لأنها غير واضحة.



وقدمت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، التفاصيل الكاملة عن هذه الديدان الموجودة باللحوم، قائلة إن هذه الديدان تعرف باسم "الساركوسيست" وهي ديدان تصيب عضلات الحيوانات المختلفة والطيور والثدييات وكذلك الإنسان، تكون بيضاوية أو صنوبرية الشكل ولونها أبيض أو مائل للاصفرار قليلا، ومنها حجمان الكبير منها ويرى بالعين المجردة وقد يصل طول الحويصلة إلى عدة سنتيمترات قد تتعدى 4 سم أو أكبر تبعا لعمر الحيوان المصاب، فكلما زاد الحيوان في العمر أو زاد عمر الإصابة زاد حجم الحويصلة، أما النوع الصغير منها فلا يرى إلا مجهريا وقد تفرز سما.



تأثير سم الساركوسيست

تحتوى حويصلات الساركوسيست على سم يسمى الساركوسستين، وقد ثبت أن له أثرا مميتا بعد حقنه في الفئران والأرانب معمليا.



أعراض الإصابة

لا توجد أعراض ظاهرة أو أعراض مميزة للإصابة بالساركوسيست، ومع ذلك فإن المرض له صورتان حسب نوع العائل:

1-صورة معوية وتكون بالعائل النهائي حيث يصاب باضطرابات معوية من اسهال وقئ وآلام بالبطن، عندما يتناولها الإنسان لو أكل لحمت مريضت وغير مطهو جيدا.

2- صورة عضلية وتكون بالعائل الوسيط مثل الحيوانات، حيث تصاب العضلات بالحويصلات، ما يؤدي إلى التهاب العضلات وتورمها، قد تؤدي الاصابة بالساركوسيست إلى الإجهاض في الأبقار والأغنام، وهزال وفقدان في الوزن ونقص في إنتاج اللبن للحيوانات.



كيفية المحافظة على أنفسنا من الساركوسيست

1- عدم أكل اللحوم سواء طازجة أو مجمدة (كالأبقار؛ الجاموس؛ والجمال؛ والطيور...) إلا بعد طهيها جيدا، وهنا نقصد بالطهي الجيد الغليان، وأن يكون درجة الحرارة في وسط قطعة اللحم المطهية أكبر من 70 درجة مئوية، وهناك بعض المراجع تقول إنه يجب أن تكون درجة الحرارة أعلى من 74 درجة مئوية، ويتم قياس درجة الحرارة من داخل أجزاء اللحوم لأنه لو تم قياس درجة الحرارة من على سطح اللحوم المطهية الجزء الخارجي ستكون درجة الحرارة عالية جدا، ومن الداخل لم تصل إلى هذه الدرجة من حرارة الطهي.



2- يمنع منعا باتا ترك الكلاب والقطط بالمجازر والسلخانات لمنع اتمام دورة حياة الطفيل بها، وكذلك بحظائر التربية المنزلية حتى لا تنقل الطور المعدي للحيوانات.



3- التخلص الآمن والصحي من الأجزاء المصابة بحويصلات الساركوسيست بالمجازر.



4-التشديد على عدم الذبح خارج المجازر الحكومية للتأكد من الإعدام الآمن للحوم المصابة وكذلك لضمان عدم تداولها.



ماذا نفعل باللحوم المصابة

إذا كانت الإصابة بسيطة أو منحصرة بالمريء، فيعدم المريء أو الجزء المصاب، أما إذا كانت الإصابة منتشرة بكل الذبيحة فتعدم الذبيحة بالكامل بطريقة صحية وآمنة.