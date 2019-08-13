السترات السوداء توقف الرحلات الجوية إلى خارج هونج كونج

اعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الرحلات المتجهة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أغلق المتظاهرون منطقة المغادرة في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.



وتدفق آلاف المتظاهرين الذين يرتدون سترات سوداء على مطار هونج كونج الدولي امس الاثنين احتجاجًا على استخدام الشرطة للقوة في اليوم السابق، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة من الساعة 6 مساءً.



وعادت الحشود إلى قاعات الوصول بعد ظهر اليوم الثلاثاء



واعتمدت هيئة المطار إجراءً لتشديد الوصول إلى منطقة تسجيل الوصول في المبنى رقم 1 اعتبارًا من يوم الخميس، عندما بدأت الاحتجاجات، و حدت هذه الخطوة من الوصول إلى الركاب الذين يحملون بطاقات الصعود لمدة 24 ساعة.



لكن، دخلت اليوم الثلاثاء مجموعة من المتظاهرين منطقة تسجيل الوصول إلى المبنى رقم 1 المؤدية إلى قاعة المغادرة في حوالي الساعة 2:50 مساءً.



وفي الوقت نفسه، بدأ المحتجون في احتلال منطقة المغادرة في المبنى رقم 2 في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت هونج كونج



ووفقا لبيان صدر اليوم من سلطات المطار «لقد تم تعطيل عمليات المطار في مطار هونج كونج الدولي بشكل خطير، وتم إلغاء جميع رحلات المغادرة»



وأضاف البيان «يرجى من المسافرين المتضررين الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم لترتيب الرحلات الجوية»

