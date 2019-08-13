اهم الاخبار.. كارثة نووية في روسيا.. صلاة المرأة بجوار الرجل صحيحة.. تمسك الاهلى بـ لاسارتى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء عددا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





بعد انتشارها في الأعياد.. الفتوى تكشف مفاجأة عن صلاة المرأة بجوار الرجل.. فيديو



كد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وقوف المرأة بجوار الرجل أو مرورها بجواره في مناسك الحج والعمرة..للمزيد اضغط هنا

كارثة نووية تهدد روسيا بعد انفجار القاعدة العسكرية



أعلنت روسيا، ارتفاع مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة اليوم، الثلاثاء، في مدينة سفرودفنسك، التي شهدت انفجارا نوويا في قاعدة عسكرية الخميس الماضي..للمزيد اضغط هنا

إعصار ليكيما المدمر يقتل 49 شخصا ويشرد المئات شرق الصين.. فيديو



سقط العشرات من القتلى والجرحى في أعقاب إعصار ليكيما المدمر الذي ضرب شرق الصين السبت الماضي.. للمزيد اضغط هنا

هل يشارك ساديو مانى أمام تشيلسى فى السوبر الاوروبى ؟ .. كلوب يجيب



كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام تشيلسي..للمزيد اضغط هنا

أغلق عليه الباب سهوا.. تفاصيل إنقاذ طفلا أجنبيا بالقاهرة



فى استجابة فورية.. وجهت الحماية المدنية بالقاهرة قوة لإغاثة إحدى السيدات لفتح باب شقتها بعد أن قامت بغلقه سهوًا، واستخراج طفلها من داخلها..للمزيد اضغط هنا

دياز أمام فيريرا.. من الشخصية الأنسب لتولي تدريب الزمالك ؟

ما بين الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي جيسفالدو فيريرا، انقسمت جماهير الزمالك إلى نصفين، قسم يريد الخواجة الأرجنتيني..للمزيد اضغط هنا

أحمد عز وزينة وبينهما توأم.. تفاصيل علاقة حب بدأت في الاستديو وانتهت بـ عداء أمام القضاء



صدر أحمد عز وزينة مؤشر البحث جوجل في مصر بعد المشاجرة التي حدثت منذ يومين في الساحل الشمالي، وادعاء كل منهما الاعتداء عليه..للمزيد اضغط هنا



بعد أن تجاوزت إيراداته 20 مليون جنيه.. فيلم ولاد رزق 2 يتصدر مؤشرات جوجل



صدر فيلم ولاد رزق للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليونًا و400 ألف جنيه..للمزيد اضغط هنا

رغم الرفض الجماهيرى الأهلي يتمسك بـ لاسارتى..هل تحسم مباراة بيراميدز مصيره؟



ات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمثابة القنبلة الموقوتة داخل القلعة الحمراء في ظل وقوعه بين شقي الرحى وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بيراميدز ..للمزيد اضغط هنا

ستكون كارثة.. آخر حاكم بريطاني لـ هونج كونج يحذر الصين من دخول المدينة