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أخبار العالم

حكومة القرم تدرس إمكانية فتح خط دولي جوي مع سوريا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:02 م
خط جوي
خط جوي
أ ش أ
أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية القرم ومندوبها الدائم لدى الرئيس الروسي، جيورجي مرادوف، أن سلطات القرم تدرس مسألة فتح خط جوي دولي مع سوريا.

وقال مرادوف، في تصريحات اليوم، الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك"، إنه تجرى حاليا دراسة فتح خط جوي دولي بين دمشق وسيمفيروبول بالقرم، مضيفا أن المعيار الرئيسي لفتح خط جوي هو الكفاءة الاقتصادية والعائدات منه.

يُذكر أنه خلال زيارة لوفد من جمهورية القرم إلى سوريا في أكتوبر عام 2018، تم توقيع مذكرة للتعاون الاقتصادي وإنجاز مشاريع مشتركة، بما في ذلك إنشاء مركز تجاري وشركة ملاحة بحرية والقيام بتوريدات متبادلة لسلع مختلفة وفتح خط جوي بين سوريا والقرم.

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