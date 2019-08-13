المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء أحداث هونج كونج

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في هونغ كونغ وتصاعد العنف في الأيام الأخيرة، وأدانت، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، جميع "أشكال العنف أو تدمير الممتلكات".



وحثت المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، في بيان صحفي، جميع المشاركين في المظاهرات على التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرة إلى التزام الرئيس التنفيذي بـ "الانخراط على أوسع نطاق ممكن" و "الاستماع إلى مظالم شعب هونغ كونغ".



وفي حديثه إلى الصحفيين في جنيف اليوم، قال المتحدث باسم مفوضة حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المفوضة السامية دعت سلطات وشعب هونغ كونغ إلى الدخول في حوار مفتوح وشامل يهدف إلى حل جميع القضايا سلميا. وأضاف:



حث مكتب حقوق الإنسان سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على التحقيق في هذه الحوادث على الفور، لضمان امتثال أفراد الأمن لقواعد الاشتباك، وتعديل قواعد الاشتباك لموظفي إنفاذ القانون، عند الاقتضاء، ردا على الاحتجاجات التي قد لا تتفق مع المعايير الدولية.



كما حث المكتب سلطات هونغ كونغ على ضبط النفس لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميا، مع ضمان أن تكون استجابة السلطات لأي عنف قد يحدث متناسبة ووفقا للمعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة، بما في ذلك مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب.