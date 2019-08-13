شاهد... فرد أمن سعودى يؤدى التحية العسكرية لوالدته خلال الحج.. لهذا السبب

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل أمن يقوم بتصرف مثير للإعجاب أمام والدته.



ويظهر في الفيديو رجل الأمن السعودي وهو يؤدي التحية العسكرية لوالدته وهي تؤدي مناسك الحج.



وقالت وسائل إعلام سعودية، إن السيدة التي ظهرت وهو يؤدى لها التحية العسكرية والدة الشهيد إبراهيم عسيري الذي استشهد في عملية عسكرية جنوبي المملكة.



وأوضح رجل الأمن الذي يحمل رتبة عريف، ويدعى عبد الرحمن عسيري، أن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.

