تجديد حبس عاطل وصاحب ورشة تخصصا في سرقة السيارات بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس عاطل وصاحب ورشة 15 يومًا، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وتقطيعها بمدينة نصر.





نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى القبض على المتهمين لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد تقطيعها بالورشة ملك المتهم الثاني والتصرف في أجزائها بالبيع.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وعثر بداخل الورشة على سيارة ماركة فيات 128 " بدون لوحات معدنية "، 2 اسطوانة أكسجين، صاروخ كهربائي.



