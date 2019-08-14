نجاة نائب رئيس مدينة بيلا وأسرته بعد انقلاب سيارته في مصرف كتشنر.. صور

أنقذت العناية الإلهية، أحمد إسماعيل نائب رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وأسرته، من الموت المحقق، إثر انقلاب سيارته الملاكي في مصرف كتشنر.





وجرى انتشال السيارة وإنقاذ نائب رئيس مركز ومدينة بيلا وأفراد أسرته، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وقال محمد ضبعون، مسئول المركز الإعلامي لمركز ومدينة بيلا، إن أحمد إسماعيل، نائب رئيس المركز والمدينة، تعرّض لحادث أثناء قيادته لسيارته الملاكي على طريق الكراكات – كفر دخميس، مشيرًا إلى انقلابها في مصرف الغربية الرئيسي "كتشنر" الموازي للطريق.



