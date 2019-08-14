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برلمان موزمبيق يشدد العقوبات على التجسس الإلكتروني

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:39 ص
التجسس الإلكتروني
التجسس الإلكتروني
أ ش أ
وافق برلمان موزمبيق على تشديد قانون العقوبات لفرض عقوبات مشددة على جرائم التجسس الاليكترونى.

وبموجب القانون المعدل فإن أي شخص يتمكن من اختراق أي تليفون محمول أو جهاز كومبيوتر أو أي معدات أخرى تخص شخص آخر بدون إذنه سيتعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

كما تصل عقوبة من ينتج أو يوزع أي معلومات خاصة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من هذه الأجهزة للسجن مدة خمس سنوات.. كما ينص القانون على فرض غرامات مالية على المدانين بهذه الجرائم تساوى 816 دولارا أمريكيا وهو الحد الأدنى للراتب في عام كامل.

وأكد البرلمان أن تعديل القانون الجنائي جاء لتوفير مزيد من الحماية للأفراد والمؤسسات في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.

يذكر أن أقل من نصف مواطني موزمبيق البالغ عددهم 31 مليون نسمة يملكون هواتف محمولة.

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