انقلاب سيارة فى مياه ترعة أورمان طلخا وإنقاذ ركابها من الغرق

تمكن أهالى قرية أورمان طلخا التابعة لمركز طلخا من إنقاذ ركاب سيارة عقب سقوطها فى مياه الترعة المجاورة للقرية على طريق طلخا بلقاس.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة "فان " حمراء اللون بالترعة الموازية لطريق طلخا بلقاس امام قرية أورمان طلخا .





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتبين تمكن الأهالى من انقاذ مستقليها من الغرق وانتشال السياره من المياه بواسطة لودر ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح سوى إصابات بكدمات بسيطة .



