نجم الأهلي ينضم لـ إنبي على سبيل الإعارة

وافقت إدارة الأهلي على انتقال لاعب الوسط محمد شريف إلى إنبي على سبيل الإعارة لمدة عام ومنح الاستغناء النهائي للجناح الايمن أحمد حمودي دون مقابل تقديرًا لعدم افتعاله أي أزمات أو مشاكل في الفترة التي قضاها داخل الجدران الحمراء.





وتضمن التقرير الذي تقدم به مارتن لاسارتي المدير الفني للجنة التخطيط عدم حاجته لجهود كل من باسم علي واحمد علاء ومحمد نجيب وحسين السيد وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وإسلام محارب وعمرو بركات وأحمد حمودي ومؤمن زكريا بجانب استيائه الشديد من النيجيري جونيور اجايي.



