تعرف على أفضل التطبيقات لتشغيل الموسيقى على هواتف اندرويد

تتنافس شركات التكنولوجيا لتطوير أفضل التطبيقات في سوق الهواتف الذكية، لا سيما تطبيقات تشغيل الموسيقى "Music Player"، حيث تعمل تلك الشركات على تحسين أداء مشغلات الصوت على الهواتف الذكية أكثر مما مضى، ونظرًا لوجود كثير من تطبيقات مشغل الموسيقى للأندرويد فإن اختيار أفضلها ليس بالأمر السهل.





لذلك نعرض لك أفضل تطبيقات مشغلات الموسيقى "Music Player" المتاحة على متجر جوجل بلاى، وفقا لما ذكره موقع "androidpit" التقنى.





1. Phonograph:





يعد هذا التطبيق أفضل مشغل موسيقى متاح على متجر جوجل، ويشبه هذا التطبيق إلى حد كبير تطبيق "Google Play Music"، ويشتمل على واجهة مستخدم سهلة ويمكنك تغيير الألوان الأساسية واللغة، ويوجد بالتطبيق خاصية (Go to) والتي يمكنك الذهاب من خلالها إلى الأغاني أو إلى مكتبة المغنيين أو إلى الألبوم.





2. Shuttle Music Player:





يحتوى التطبيق على مجموعة جيدة من الميزات أفضلها المظهر وواجهة المستخدم، بما في ذلك تشغيل صيغ الصوت المختلفة والتنزيلات التلقائية، وتساعدك مجموعة الأدوات الخاصة بملفات الصوت على تخصيص قوائم التشغيل حسب رغبتك.





3. jetAudio Music Player:





يعد هذا أحد أفضل مشغلات الموسيقى لمستخدمي Android"، ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من تحسينات الصوت التي تأتي كمكونات إضافية حتى تتمكن من تعديل تجربة الموسيقى الخاصة بك.





4. Poweramp:



