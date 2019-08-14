امرأة تحكم الرجال.. ستيفاني فرابارت حكم مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي



مباراة السوبر الأوربي اكتسبت أهمية كونها مباراة بطولة بين غريمين تقليديين في الدوري الإنجليزي، واكتسبت أهمية إضافية نظرًا لأنها أول بطولة قارية على مستوى العالم تحكم فيها امرأة مباراة للرجال.



"أنا لست خائفة" قالتها فرابارت تعليقًا على هذه اللحظة التاريخية في مسيرتها الرياضية قبل المباراة "اعتقد أننا مثل الرجال علينا إظهار مدى جودتنا وجاهزيتنا من الناحيتين التقنية والتكتيكية".



وهذه ليست أول مرة تقود فيها ستيفاني مباراة كرة قدم للرجال، بدأت مسيرتها في 2009 حين عينت في قائمة الحكام الدوليين للفيفا، وفي عام 2011 حكمت فرابارت المباريات في القسم الثالث لكرة القدم بالدوري الفرنسي، ثم أصبحت أصبحت أول امرأة تحكم في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية عام 2014، وفي أبريل 2019، تم الإعلان أنها ستصبح أول حكم أنثى في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وفي 28 أبريل 2019، حكّمت أول مباراة لها في الدوري الفرنسي بين أميين وستراسبورج.



وفي كرة القدم للسيدات شاركت كحكم في كأس العالم للسيدات 2015 في كندا.



وفي 3 ديسمبر 2018، تم تعيين فرابارت لتولي مهام كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا. وتم كما تم اختيارها لتُحكّم نهائي البطولة التي جرى لعبها في 7 يوليو 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا.



الاتحاد الفرنسي قال في وقت سابق إن الهدف من تحكيم امرأة لمباراة كرة القدم للرجال، هو تطوير التحكيم الفرنسي، ليناسب البطولات كافة سواء القارية أو المحلية، رجال أم سيدات.



يبقى أن فرابارت ليست أول حكم امرأة تحكم مباراة للرجال، فقد سبقتها الألمانية شتاينهاوس التي دخلت عالم الساحرة المستديرة من أوسع الأبواب، حين حكمت مباراة في الدوري الألماني بين هرتا برلين وفيردر بريمن، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.



لكن فرابارت تنفرد في أنها أول امرأة تقود بطولة قارية للرجال مثل بطولة السوبر الأوروبي التي سيتنافس بيها ليفربول بطل دوري الأبطال، و تشيلسي بطل الدوري الأوروبي.





سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعدٍ من الإثارة والمتعة حين يلتقي فريقا ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان الليلة في مباراة تحديد بطل السوبر الأوربي، لكن الإثارة ستمتد أيضًا حين تدير الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تحكم بطولة قارية للرجال.