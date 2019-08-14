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رياضة

تشيلسي يتقدم 1- صفر على ليفربول فى الشوط الأول بالسوبر الأوروبي.. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:56 م
محمد صلاح من مباراة
محمد صلاح من مباراة تشيلسي وليفربول
محمد رشاد
أنهى فريق تشيلسي أحداث الشوط الأول أمام ليفربول متقدما بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى، بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وحصول تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي.

تقدم البلوز في الدقيقة 36 بالهدف الأول عن طريق جيرو الذي استقبل تمريرة رائعة من بوليسيتش خلف الدفاع لينفرد ويسدد أرضية بيسراه عانقت الشباك.

بدأت المباراة هادئة من جانب لاعبي الفريقين ، بعدها حصل ليفربول على ركلة ثابتة في وسط ملعب تشيلسي فى الدقيقة 9 ليمرر هندرسون إلى صلاح الذي لعب عرضية أبعدها دفاع تشيلسي.

ورد تشيلسي في الدقيقة 11 بهجمة مرتدة وصلت إلى اللاعب بيدرو على الجهة اليمنى ليخترق ويسدد بيسراه كرة خطيرة مرت إلى جوار القائم الأيسر لأدريان حارس مرمى ليفربول.

وأهدر صلاح هدفا مؤكدا في الدقيقة 16 بعد تمريرة من شامبرلين خلف الدفاع ليتوغل النجم المصري ويسدد كرة بيسراه تصدى لها الحارس كيبا، وارتدت الكرة بانفراد إلى جيرو تحت ضغط دفاعي ليسدد أرضية ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وردت عارضة ليفربول أخطر فرص المباراة بعد قذيفة من اللاعب بيدرو من داخل منطقة الجزاء لم ينجح الحارس أدريان في التعامل معها في الدقيقة 22.

وسيطر الهدوء على مجريات اللقاء من جانبي لاعبي الفريقين إلى أن أنقذ أدريان حارس مرمى ليفربول انفرادا مؤكدا من كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي بعد تمريرة مميزة من بيدرو فى عمق دفاع الريدز فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء .

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 36 عن طريق جيرو الذي استقبل تمريرة رائعة من بوليسيتش خلف الدفاع لينفرد ويسدد أرضية بيسراه عانقت الشباك.

وسجل بوليسيتش هدفًا ثانيًا لتشيلسي في الدقيقة 40 لكن أفسدت حكم اللقاء احتفاله بعد استقبال رسالة من حكم الفيديو بوجود حالة تسلل ، بعدها ساد الهدوء مجريات اللقاء الى ان انتهى الشوط بهدف جيرو لصالح تشيلسي .

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