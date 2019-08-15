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حوادث

مخدرات وفلوس مزورة.. ضبط عصابة متعددة الجنسيات في 6 أكتوبر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:21 ص
مخدرات
مخدرات
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 متهمين من بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابي مكون من "5 أشخاص" من بينهم 4 يحملون جنسية إحدى الدول العربية – وآخر له معلومات جنائية، تخصصوا فى ترويج المواد المخدرة، خاصةً مخدري "الحشيش – الآيس"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم "2 طربة لمخدر الحشيش وزنا 200 جرام – كمية لمخدر "الآيس" وزنت 10 جرام – مبلغ مالى قدره (49,080) ألف جنيه – 14 هاتف محمول – مبلغ مالى (168,400) جنيه من فئة "200 جنيه" تبين أنها أوراق مالية مزيفة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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