صحيفة بريطانية: حكومة جبل طارق ستفرج عن الناقلة الإيرانية اليوم

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق سيتم الإفراج عنها اليوم، الخميس.





ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، قوله إنه لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة "جريس 1".





وأكدت المصادر، أن بيكاردو أصبح متأكدًا أن الناقلة "جريس 1" لم تعد متجهة إلى سوريا.





وأوضحت قبطان السفينة أعطى رئيس وزراء جبل طارق تعهدًا مكتوبًا بعدم نقل النفط إلى سوريا، لذلك لن يطلب بيكاردو من القاضي تمديد فترة احتجازها خلال جلسة استماع للمحكمة اليوم الخميس.



