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شاهد.. ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 بعد الإفراج عنها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:13 م
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 بعد الإفراج عنها
محمد القاضي
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من منطقة جبل طارق تعرض ناقلة النفط الإيرانية بعد الإفراج عنها.

أفرجت حكومة جبل طارق، اليوم الخميس، وفقا لما نشرته وسائل إعلام بريطانية، عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1.

وفي وقت سابق اليوم، أفرجت سلطات جبل طارق عن قبطان الناقلة الإيرانية و3 ضباط من طاقمها.

كما نفت صحيفة كرونيكل، التي نقلت الخبر بشكل عاجل، وجود أي طلبات أمريكية حاليا أمام المحكمة بجبل طارق بشأن الناقلة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المحكمة العليا في جبل طارق أنه لولا التحرك الأمريكي لكانت الناقلة الإيرانية قد أبحرت.

جاء ذلك بعد أن أعلن متحدث باسم المدعي العام في جبل طارق، اليوم الخميس، أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب من أجل منع إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية (جريس 1) التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المدعي العام لجبل طارق "جوزيف ترياي" كشف عن تقديم الطلب خلال جلسة استماع قصيرة في المحكمة العليا اليوم.. مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تصدر المحكمة صباح اليوم حكما بما إذا كان سيتم إطلاق سراح الناقلة من عدمه، إلا أنه تم تأجيله إلى وقت لاحق اليوم بسبب الطلب الأمريكي.

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