ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جنائيا ومدنيا.. الوفد يلاحق المتجاوزين في حقه

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:55 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية من أساتذة القانون والشئون القانونية بالحزب، لملاحقة المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الوفد.

وجاء بالقرار، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تجاوزات من قبل البعض الذين دأبوا على توجيه السب والقذف والشتائم بحق الوفد والوفديين، متعدين الرأي والنقد البناء إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وتستند اللجنة في عملها على القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث سيتم ملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى حزب الوفد العريق وإلى جموع الوفديين جنائيًا ومدنيًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوشقة: لن نسمح بالفوضى.. وأي مزايدات لن تمر إلا بمواجهة حاسمة قانونيا

جبهة تصحيح المسار تشكل لجنة للتفاوض ولم الشمل وتمهل الوفد أسبوعين

ترشيحاتنا

المزارع السبب.. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار الأسماك

بـ بنطلون ممزق.. بوسي في وصلة رقص بـ الساحل

أول تعليق بريطاني بعد الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

أمين الفتوى يكشف حقيقة إجازة بعض الفقهاء لخلع الحجاب .. فيديو

لو انت برة مصر وسنك عدى الـ 30 .. اعرف موقفك التجنيدي

كيف ينتقل الايدز .. 4 طرق عليك تجنبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج