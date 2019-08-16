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حوادث

ضبط 11 طن لحومًا فاسدة في مصنعين بالقاهرة والجيزة.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:18 م
ضبط 11 طن لحوم فاسدة
ضبط 11 طن لحوم فاسدة في مصنعين بالقاهرة والجيزة
كتب محمد صبرى
أعلنت وزارة الداخلية استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد بـ 649 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفيراللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر اغسطس الجارى ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتواصل وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتصنيع السلع الغذائية فى القاهرة حيث ضبط معه أطنان من مخلفات ومصنعات اللحوم وبقايا تنظيف اللحوم والدهون ومكسبات الطعم وألوان صناعية بلغت فى مجموعها نحو 9 أطنان، بغرض إعادة تصنيعها رغم تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط مدير مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بالجيزة ، لحيازته أكثر من 2 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

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