لاعب فولفسبورج الألمانى يدخل حسابات النادي الأهلي

دخل عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألمانى والمنتخب الأوليمبي، دائرة اهتمامات النادي الاهلي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو في يناير المقبل.



وعرض أحد الوكلاء اللاعب على مسئولي الأهلي، وقرر الجهاز الفني متابعة اللاعب خلال المباريات المقبلة مع المنتخب الأوليمبي.



وأكد مصدر أن إدارة الأهلى وضعت عمر مرموش تحت الرقابة بعدما تم ترشيحه من جانب بعض الوسطاء.



وكان عمر مرموش انضم لصفوف نادي فولفسبورج الألماني، في عام 2017 ، من ناد وادي دجلة رغم صغر سنه إذ كان يبلغ من العمر وقتها 19 عاما.