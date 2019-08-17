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فن

الفنان صوت مش فستان عريان.. الجمهور يعلق على ظهور كارول سماحة بفستان شفاف

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:04 م
كاورل سماحة
كاورل سماحة
منار نور
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت بفستان موف شفاف، وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، واعتمدت كارول سماحة على المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها.

ونالت كارول سماحة العديد من التعليقات السلبية بسبب اطلالتها، وقال عدد من متابعيها على الصفحة: "انتى كمان عاوزه تركبى التريند"، "الفنان صوت مش فستان عريان".

وعلى جانب آخر، تستعد كارول سماحة لخوض ثانى تجاربها فى مجال السينما كممثلة من خلال فيلم "بالصدفة"، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

ويشارك كارول سماحة فى بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.

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