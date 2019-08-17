ثغرة خطيرة تسمح للمتسللين باختراق الهواتف والحاسبات عن طريق البلوتوث

يعد البلوتوث "Bluetooth" من أسهل الطرق لإرسال واستقبال الملفات المتعددة بين الأجهزة المختلفة، سواء بين الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسبات المحمولة، ولكن حاليًا تشير بعض التقارير إلى أن ثغرة في اتصال "البلوتوث" تسمح لمجرمو الإنترنت بإختراق محادثاتك الخاصة.



وفي دراسة حديثة اكتشف الباحثون نقطة ضعف في طريقة اتصال الأجهزة ببعضها باستخدام البلوتوث "Bluetooth"، والتي تعتبر من أقدم طرق الاتصال ونقل الملفات والبيانات بين الأجهزة الذكية، بحسب ماذكرته مجلة "india today" الهندية.



واطلق الباحثون على هذا النوع من القرصنة الإلكترونية اسم "KNOB"، وهي اختصار لجملة Key" Negotiation Of Bluetooth"، وتؤثر على جميع الأجهزة التى تعمل بتقنية "البلوتوث"، وتسمح للمهاجمين بقراءة محادثاتك الخاصة وأيضًا معالجة المعلومات على جهازك.



ويستغل المتسلل تلك الثغرة لإضعاف اتصال البلوتوث بدلًا من فك تشفير الأجهزة نفسها، وتسمح له بالدخول لجهاز المستخدم والتعرف على البيانات التي يتم نقلها بين الأجهزة، سواء كان الجهازان من نوعية الهواتف المحمولة، أو كان أحدهما هاتف محمول والآخر جهاز منزلي ذكي، مما يعرض أي معلومات أو صور خاصة بالمستخدمين، لخطر السرقة.



وأكدوا الباحثون أنه على الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي حالة قرصنة حدثت نتيجة لهذه الثغرة، إلا أن قائمة الشركات والأجهزة التي تستخدم رقاقات غير حصينة ضد هذا النوع من الهجمات كبيرة.



يذكر أن الهجوم يتطلب أن يكون كلا الجهازين مزود بشريحة مصابة بهذه الثغرة، إلا أنا الباحثين أكدوا أن كثيرا من الشرائح الإلكترونية التي تصنعها كبرى الشركات كانت تحمل هذه الثغرة، مثل Apple و Microsoft و Google و Blackberry و Broadcom و Chicony و Cisco، ومن أبرز الأجهزة المعرضة لهذه الهجمات هي: "IPhone X وسماعات AirPods و iPad Pro 2 و MacBook Pro 2018 و Samsung Galaxy S9 وGoogle Pixel 2 و OnePlus5، وغيرها.