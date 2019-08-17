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رياضة

بعد إعارته إلى بايرن ميونخ.. برشلونة في ورطة بسبب كوتينيو

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:57 م
كوتينيو
كوتينيو
محمد السعيد
أصبح نادي برشلونة الإسباني في ورطة، بعد إعارة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لبايرن ميونيخ الألماني لمدة عام.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الإسبانية، أن نيمار ابتعد عن برشلونة بعد انتقال فليب كوتينيو إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان كان يريد كوتينيو ضمن صفقة نيمار وبالتالي باتت فرص انتقال كوتينيو إلى برشلونة ضعيفة.

ويسعى فريق برشلونة بكل قوة للحصول على خدمات نيمار هذا الصيف، خوفا من انضمامه إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2019، بعدما قام النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.

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