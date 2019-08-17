بعد إعارته إلى بايرن ميونخ.. برشلونة في ورطة بسبب كوتينيو

أصبح نادي برشلونة الإسباني في ورطة، بعد إعارة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لبايرن ميونيخ الألماني لمدة عام.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الإسبانية، أن نيمار ابتعد عن برشلونة بعد انتقال فليب كوتينيو إلى باريس سان جيرمان.





وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان كان يريد كوتينيو ضمن صفقة نيمار وبالتالي باتت فرص انتقال كوتينيو إلى برشلونة ضعيفة.





ويسعى فريق برشلونة بكل قوة للحصول على خدمات نيمار هذا الصيف، خوفا من انضمامه إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.



