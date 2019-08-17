قتلوا ضابط شرطة و3 مخبرين.. إعدام الدكش وعصابته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالتصديق على رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإعدام محمد حافظ أمين وشهرته الدكش، وزوج شقيقته علي. س. ر، وشهرته السمري، وعلاء. م، وشهرته توك توك، لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة و3 من أفراد المأمورية، وإصابة آخرين.



حضر المتهمون وسط حراسه أمنية مشددة أشرف عليها العقيد حازم سعد رئيس مباحث محكمة بنها وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال، وزين العابدين عبد المنصف بدوي وخالد على إبراهيم علي بحضور إسلام أحمد هاشم، وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.



كانت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة تستقل سيارة شرطة في مأمورية بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة وفوجئوا بالمتهمين يطلقون عليهم الرصاص من بنادق آلية ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجي و3 من أفراد شرطة وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة وآخرين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء استقلال افراد القوة سيارة والتوجه بها إلى احدى البؤر الإجرامية للقبض على مجموعة من الخارجين على القانون وبصحبتهم 3 مخبرين هم مفرح أحمد ومحمد يحيى ورضوان سيد شاهدهم الدكش وأعوانه.



وبادر المتهمون بإطلاق الرصاص على الميكروباص فقام قائده بالعودة من الطريق فطارده المسجلون مستقلين الدراجات البخارية وأطلقوا الرصاص على مستقليه فلقي الضابط الأول والمخبرون الـ3 وأحد الأهالي الذي تواجد بالمصادفة مصرعهم وأصيب الضابط الثاني وثلاثة من الأهالي أوجدتهم الصدفة في موقع الحادث.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم داخل أحد الأوكار بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة.