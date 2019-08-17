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رياضة

صدى البلد ينفرد بتشكيل الجهاز الفنى.. اشرف عبدالوارث مدربا لحراس المرمى بـ الالومنيوم

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:07 م
أشرف عبد الوارث
أشرف عبد الوارث
رباب الهوارى
قرر مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم الرياضي، تعيين أشرف عبد الوارث فى منصب مدرب حراس مرمى الفريق بديلا لأحمد حسن العجل ،استعدادا للموسم الجديد.

كان قد استقر مسئولو نادي الألومنيوم وياسر الكنانى المدير الفنى لنادي الألومنيوم المشارك في دوري القسم الثاني، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد استعدادًا للموسم المقبل.

انفرد موقع "صدى البلد" بتشكيل الجهاز الجديد، وجاء كالتالي:

ياسر الكناني مديرًا فنيا
عمرو عبدالجواد مدربًا
محمد أبو جبل مدربًا
أحمد عزت أخصائي علاج
أحمد جميل. مدلك
سيد قاسم مديرا إداريًا

قبل أن يتم الاستعانة بأشرف عبدالوارث لشغل منصب مدرب الحراس ، وقد سبق له العمل بهذا المنصب بنادي الألومنيوم .

ويذكر أن أشرف عبدالوارث قد درب بالدورى الأردنى ،ثم نادي بترول أسيوط ،ثم فريق الشباب بالنصر السعودي ،ثم فريق نجوم المستقبل ،قبل أن ينضم لجهاز الألومنيوم.

وقرر مجلس إدارة الألومنيوم تجديد الثقة في ياسر الكناني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

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