مصطفى حجاج يحيي حفل تخريج الدفعة 43 كلية التجارة جامعة المنصورة

يحيى المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا فى حفل تخرج الدفعة 43 كلية تجارة جامعة المنصورة ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



ومن المقرر ان يشدو مصطفى حجاج بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من ابرزها أغانية الجديدة منها "اه يا حنان وجرح بعد جرح".



وكان طرح مصطفى حجاج أغنية جديدة من ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "جرح بعد جرح" عبر يوتيوب.



الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.



واستغرق مصطفى حجاج فى تحضير البومه الجديد 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح اغنية منهو كل أسبوع .



وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.