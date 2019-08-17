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حوادث

خلافات مالية.. مصرع شاب في مشاجرة بالاسلحه البيضاء بالمحلة

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:13 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
احمد علي
شهدت قريه صفط تراب بمدينه المحله الكبرى بمحافظه الغربيه مساء اليوم مشاجره شرسة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الاشخاص بسبب خلافات ماليه ما تسبب في مصرع شاب وتم التحفظ على الجثه بمشرحه مستشفي المحله العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بمصرع الشاب "ابراهيم.م" وشهرته توك توك 17 سنة على يد صديقه "صبحى.أ" 28 سنة وشهرته بوجى، حيث قام القاتل بطعنه 4 طعنات نافذة بالصدر تسببت في وفاته بمستشفى المحلة العام.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسه العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحله وتم ضبط الجانى واعترف بارتكابه الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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