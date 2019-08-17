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فن

محمد رمضان يحتفل بتخطي أغانيه 100 مليون مشاهدة

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد بدران
احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغانى نمبر1، مافيا، الملك، اللهو الخفى حاجز الـ100 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر محمد رمضان صورة وعلق قائلًا "الحمد لله اربع اغانى يتخطوا ال 100 مليون مشاهدة في اقل من سنة، اقوى حفله في الساحل يوم 23 اغسطس في جولف بورتو مارينا اشترى تذكرتك من فورى #ثقة في الله نجاح".

يذكر ان أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حقق نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 92 مليونًا و858 ألف مشاهدة، مقتربًا من المليون الـ 93، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو الماضى. 

احتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب. 

أما أحدث أعمال محمد رمضان الفنية؛ أغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
محمد رمضان يحتفل بتخطي أغانيه 100 مليون مشاهدة

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