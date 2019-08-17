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اخبار الزمالك اليوم السبت 17-8-2019.. سريدوييفيتش: مفاوضات الابيض هراء والنادى يحجز له تذاكر الطيران

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، السبت ، 17 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك والتي من أبرزها:

سريدوييفيتش عن تدريب الزمالك : مجرد هراء
وصف ميلوتين سريدوييفيتش مدرب الزمالك المحتمل الذي استقال من تدريب أورلاندو بايرتس يوم أمس الجمعة ، بأنه "هراء" في تقرير في وسائل الإعلام المصرية يزعم أنه تم الإعلان عنه بالفعل كمدرب لفريق الزمالك.

إغلاق باب الترشح في اليوم الثالث للانتخابات التكميلية بنادى الزمالك
أغلق باب الترشح في اليوم الثالث للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم اليوم أي مرشح للانتخابات.

رغم تأكيده أنه لم يوقع مع الابيض.. الزمالك يحجز تذاكر الطيران لـ الصربى ميتشو
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني المنتظر للفريق سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة .

الزمالك يوجه خطابا جديدا للأمن لنقل لقاء ديكاداها إلى القاهرة
أرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابا جديدا إلى الجهات الأمنية من أجل نقل لقاء العودة مع ديكاداها الصومالي في دور الـ لدورى الأبطال الإفريقي والمقرر إقامته يوم ٢٣ أغسطس الجاري ليقام بالقاهرة.

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