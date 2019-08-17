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حوادث

اخبار الحوادث.. صور المتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية.. وكريم تركته حبيبته فانتحر.. وبطيخ وكانز يثيران الذعر

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:46 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.


*ننشر صور المتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية
حصل "صدي البلد" على صور المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية وصور الفتاتين المجني عليهما، وكان المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية قد ادلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات التي أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية لجريمته التي نفذها صباح يوم الجمعة.
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*تركته حبيبته فانتحر .. كريم يشنق نفسه داخل منزله بالدقهلية
أقدم شاب منذ قليل، على الانتحار حيث لفظ أنفاسه شنقا بسبب علاقة عاطفية فاشلة بإحدى مراكز الدقهلية.
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*بطيخ وكانز .. كيس أسود يثير الذعر بجوار نقطة شرطة بقنا
اشتبه أمين شرطة بنقطة سيدي عبدالرحيم بمدينة قنا، في كيس أسود به أسلاك كهربائية بجوار مبنى النقطة، فتم إخطار قسم شرطة الحماية المدنية.
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*مات بـ اسفكسيا الغرق.. التصريح بدفن جثة شاب ابتلعه نهر النيل بالوراق
صرحت نيابة الوراق بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله.
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*يا الدفع يا السجن .. حبس الفنان احمد الفيشاوى شهرًا بسبب نفقة ابنته لينا
عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان احمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة مما دفع والدتها الى اقامة دعوى امام المحكمة تقاضى فيها مطلقها احمد الفيشاوى.
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*قتلوا ضابط شرطة و3 مخبرين.. إعدام الدكش وعصابته بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها بالتصديق على رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإعدام محمد حافظ أمين وشهرته الدكش، وزوج شقيقته علي. س. ر، وشهرته السمري، وعلاء. م، وشهرته توك توك، لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة و3 من أفراد المأمورية، وإصابة آخرين.
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*خلافات مالية.. مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة
شهدت قريه صفط تراب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم مشاجرة شرسة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية ما تسبب في مصرع شاب وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحله العام.
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*بالأسماء.. إصابة 17 شخصا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد
أصيب 17 شخصا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص أجرة بالطريق الواصل بين مركزى الداخلة والفرافرة بالوادى الجديد.
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