مات بـ اسفكسيا الغرق.. التصريح بدفن جثة شاب ابتلعه نهر النيل بالوراق

صرحت نيابة الوراق بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله.



وأفاد تقرير مفتش الصحة للنيابة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث فقررت النيابة التصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بنطاق قسم شرطة الوراق.



تلقي قسم شرطة الوراق، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق شاب بمياه النيل بدائرة القسم.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"محمد. ف"، 24 سنة.



وبإجراء التحريات تبين غرق المتوفي لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

